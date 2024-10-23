Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что правительство не намерено менять решение о смене часового пояса. Но власти будут изучать вопрос влияния на здоровье людей в среднесрочной перспективе, передает informburo.kz
«Есть определённый регламент принятия решения. И когда правительство принимает какие-то решения, оно необязательно (должно. – Авт.) проводить постоянно референдумы. Для этого существует коллегиальный орган. В данном случае перед принятием решения проведены все необходимые исследования, решение принято в установленном порядке», – сказал Жумангарин на брифинге в кабинете министров.
Вице-премьер добавил, что окончательное решение принято. У любого решения всегда будут те, кто за и те, кто против.
«На сегодня есть люди, которые этим недовольны. То, что говорят те, кто против – не подтверждается. То, что идёт ущерб здоровью – напротив. То, что идёт перепотребление электроэнергии и плата за неё – не подтверждается. Есть аргумент о том, что рано приходится вставать и рано темнеет – это аргумент из разряда субъективных», – считает чиновник.
Серик Жумангарин напомнил, что власти будут изучать влияние часового пояса на людей не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе. Сейчас менять или комментировать этот вопрос «правительство не намерено».