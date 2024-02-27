Раньше, чем обычно готовятся отпраздновать Наурыз в Костанае

В этом году мероприятия, посвященные празднованию Наурыза, в городе начнутся уже с 14-го марта. У каждого дня будет определенная тематика. Например, в первый день Көрісу күні или день встреч, в сити-центре будет организована театрализованная программа. 15 марта творческие коллективы ДК «Мирас» в центре Костаная организуют концертную программу.

16 числа планируется фестиваль во дворах многоэтажек.

«В прошлом году положительные отклики горожан получило празднование Наурыза во дворах многоквартирных жилых домов. В этом году мы приглашаем также ОСИ, ПКСК и жителей организовывать общими усилиями праздник в своих дворах в рамках фестиваля «Наурыз — думан», — говорит заместитель акима Костаная Мажит Шуленов.

В прошлом году между дворами был организован конкурс, и был выявлен лучший двор. Вот только участие в нем приняло не так много желающих, всего 10 дворов. Председателей ОСИ и ПКСК призывают активнее принять участие в этом году. Самым активным дворам будут достойные призы.

«Мы проводим ремонт дворов, мы устанавливаем детские площадки, спортивные, и всегда у нас дилемма. Мне кажется, надо по итогам фестиваля, лучшие где пройдут мероприятия, мы же можем включить их в следующий год, положение такое сделать. Или в этом году, дополнительные средства если будут. Мы установим там площадки, или спортивные. То есть из экономии, которая сложится из госзакупок в этом году, я предлагаю направить на те дворы, где принимают активное участие», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Основные праздничные мероприятия пройдут 21-22-го марта. Концертная программа, юрты, национальные игры, конкурсы и спортивные состязания ждут костанайцев 21 числа в микрорайонах Аэропорт, Кунай, Юбилейный и в районе КСК. А уже 22-го числа все действия развернутся на площади перед областным акиматом. Там будет установлено около 30 юрт, где можно будет ознакомиться с бытом и культурой восточных народов и попробовать угощения. В 11:00 на площади начнется большое театрализованное представление.

В сити-центре 22 марта будет организованна выставка ремесленников, там будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства. А также запланирована спортивно-развлекательная программа, все желающием смогут испытать себя на силу и выносливость.

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