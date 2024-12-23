Аким Костанайской области Кумар Аксакалов высказался о введении единого часового пояса в Казахстане.

Сегодня в Костанае состоялся брифинг в СЦК. Аким области выразил свое мнение по поводу введения единого часового пояса.

«Костанайская область была одним из инициаторов перевода времени. Считаю, что это решение было принято правильно. Каких-то негативных факторов со стороны предприятий или населения я не получал обратное, что надо вернуться в прошлое время. По себе тоже физически ощущаю, что мы живем в более правильном времени — раньше ложимся, раньше встаём. Поэтому нормально, никаких перебоев в экономике мы тоже не видим. Но надо время, чтобы прошло, надо, чтобы какой-то период прошёл, чтобы сделать какие-то более серьёзные выводы, но по крайней мера, с кем мы встречаемся, большинство говорят, что «нормально», — сказал аким области.