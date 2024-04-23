Раньше времени стартует новая ипотека под 7%. Полная информация

В Казахстане стартует новая жилищная программа «Наурыз». Ее запуск анонсировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау. Оператором программы будет Отбасы банк (дочерняя организация холдинга «Байтерек»). Он уже готов к запуску новой жилищной программы. И так как в мае у казахстанцев будет много выходных дней, в банке решили на пять дней раньше начать прием заявок. Об этом сообщается в распространенном пресс-релизе «Отбасы банка».

Заявки можно будет подать уже 25 апреля на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Срок приема заявок продлится два месяца, до 30 июня включительно.

Условия программы «Наурыз»:

— первоначальный взнос от 20%;

— ставка по кредиту для социально-уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье — 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%);

— ставка по кредиту для всех категорий граждан — 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);

— срок кредита до 19 лет.

В программе «Наурыз» смогут принять участие все казахстанцы, в том числе и представители социально-уязвимых слоев населения, состоящие в очереди на жилье, работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики Отбасы банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов.

Чтобы подать заявку и стать участником программы «Наурыз», нужно:

Открыть депозит в Отбасы банке (в случае его отсутствия). Важно, что срок депозита значения не имеет.

Иметь на сберегательном счете в Отбасы банке минимум 1 млн тенге. Сумму можно внести единовременно перед подачей заявления на участие в программе;

Проверить отсутствие у участника программы и членов его семьи в собственности жилища в течение последних 5 лет. Члены семьи – это муж, жена и их несовершеннолетние дети. Если человек не состоит в браке, то отсутствие жилища проверяется только у него. Родителей совершеннолетних казахстанцев не проверяют на наличие жилища;

Иметь официальный доход, в течение последних 6 месяцев.

К доходу относится зарплата от трудовой деятельности, прибыль от предпринимательства, заработок по договору возмездного оказания услуг, получаемая стипендия и жилищные выплаты. Если дохода будет недостаточно, то участник программы сможет привлечь до двух созаемщиков (не обязательно родственников).

Средства для реализации программы «Наурыз» будут привлекаться на финансовом рынке. Банк ежегодно в течение 8 лет будет выпускать облигационные займы на общую сумму 1,7 трлн тенге. В первый год планируется выпуск в размере 300 млрд тенге, в последующие годы — по 200 млрд тенге. Привлечение планируется осуществить среди широкого круга инвесторов, которыми могут выступить банки второго уровня, страховые компании и другие инвесторы, что позволит привлечь денежные средства частного финансового сектора к решению такой важной и социально-значимой задачи для государства, как обеспечение жильем граждан Казахстана, в том числе и социально-уязвимых слоев населения. Так как привлечённые средства будут заимствованы по рыночным условиям, то предполагается, что государство будет субсидировать ставку вознаграждения по выпущенным Отбасы банком облигациям. Это в свою очередь позволит поддержать участников программы и выдавать им займы на льготных условиях, то есть по ставкам 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%) — 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%).

Программа рассчитана на 8 лет. Всего за это время планируется обеспечить собственным жильем 68 000 граждан Казахстана. В нынешнем году новоселье смогут отметить 12 тысяч казахстанцев.

По покупке жилья в рамках программы «Наурыз» предлагаются следующие условия:

— первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования;

— вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.

Максимальная сумма займа:

— для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге.

— для остальных регионов – до 30 млн тенге.

Также в рамках одного кредита можно будет взять деньги на ремонт. Сумма займа на ремонт не должна быть более 20 % от общей суммы кредита на покупку жилья.

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