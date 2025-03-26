Сегодня в министерстве труда и социальной защиты населения РК казахстанцам напомнили, как оплачиваются больничные листы. О ключевых аспектах, которые важно учитывать казахстанцам, рассказал Талант Ерманов, руководитель управления Комитета госинспекции труда министерства труда и соцзащиты населения.

«Если работник не выполняет свои профессиональные обязанности в связи с болезнью, согласно Трудовому кодексу, работодатель должен возместить ему часть дохода за счет своих средств в виде социального пособия по временной нетрудоспособности. Основанием для перечисления пособия является лист временной нетрудоспособности, который оформляется в медицинской организации и предъявляется работником в бухгалтерию после закрытия больничного листа. Расчет больничного производится с учетом средней дневной заработной платы. Чтобы получить точную сумму, средний дневной заработок умножают на число рабочих дней, на протяжении которых специалист болел, согласно листу временной нетрудоспособности. Оплата больничного в месяц не может превышать 25 месячных расчетных показателей «, – разъяснил Талант Ерманов.

В 2025 году это 98 300 тенге.