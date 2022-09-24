«Расчет в рублях»: посредники и таксисты воспользовались ситуацией с наплывом россиян

Посредники и таксисты наладили бизнес на наплыве россиян, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

По данным телеканала, если раньше доехать в город можно было за 5 тысяч тенге, то сейчас стоимость приблизилась к 8 тысячам. При этом отбоя от клиентов все равно нет. Со стороны приграничного Оренбурга в Актюбинскую область массово заезжают граждане соседней страны. Только за минувшие сутки границу пересекло около 5 тысяч человек.

«Супер! Все нормально!» — говорят водитель и пассажиры, простоявшие целых девять часов по ту сторону границы.

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