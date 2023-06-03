В Казахстане размер трудового стажа имеет ключевое значение при расчёте двух видов пенсионных выплат: солидарной части (исчисляется исходя из стажа до 1 января 1998 года) и базовой части (учитывается общий стаж работы до 1 января и после 1 января 1998 года). Закон требует подтверждать документально каждый трудовой месяц.

Сегодня расскажем, как подтвердить трудовую деятельность в период СССР, войдёт ли в стаж время отпуска и по каким причинам придётся идти в суд. Разобраться с этими и другими аспектами правил исчисления трудового стажа нам помогли в Министерстве труда и социальной защиты РК.

№1. По каким причинам казахстанцу могут отказать В первую очередь социальные службы откажут учитывать трудовой стаж казахстанца, если у него отсутствуют подтверждающие рабочий период документы. К примеру, в трудовой книжке отсутствует запись, либо трудовой книжки вовсе нет. В Казахстане законодательно установлен такой перечень документов для подтверждения трудового стажа: трудовая книжка;

решение суда;

справки из государственного / ведомственного архива/-ов (при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней). Основания для отказа в назначении пенсии: установлена недостоверность документов и сведений, содержащихся в них;

установлены несоответствие представленных документов о стаже установленным требованиям (к примеру, отсутствие печатей, подписей, основания выдачи документов). Важно: «Если в трудовой книжке отсутствуют соответствующие записи, имеются исправления, неточности, разночтения, то необходимо представить справки архивных учреждений, электронные копии архивных документов, удостоверенные электронной цифровой подписью уполномоченного работника государственного архива или ведомственного архива, или с места работы либо решение суда» (Из ответа Министерства труда и социальной защиты РК на запрос Informburo.kz). Добавим также, что при назначении пенсии сотрудники социальной службы перепроверяют достоверность пенсионных платежей. Для этого специалист запрашивает сведения из информационной системы обязательных пенсионных взносов (ИС ОПВ) и устанавливает наличие и соответствие размеров между пенсионными отчислениями, социальными отчислениями и ОСМС. В случае отсутствия одного из платежей за какой-то месяц в трудовой стаж этот месяц не включается.

№2. Как подтвердить трудовой стаж в период СССР Как нам пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, записей в трудовой книжке будет достаточно для подтверждения трудового стажа в период СССР. Добавим, что в трудовой стаж входит также период: декрета и ухода за ребёнком (подтверждается свидетельством о рождении ребёнка);

службы в армии (воинский билет с соответствующими записями в данный период);

учёбы на очном отделении вуза / техникума (необходимо иметь на этот период диплом). Подробно о других обстоятельствах, которые государство расценивает как трудовой стаж и учитывает при расчётах пенсии, можно прочитать здесь.

№3. Как подтвердить трудовой стаж в период с 1991 по 1998 год В период с 1991 по 1998 год в стране действовала иная, чем сейчас, пенсионная система, поэтому подтверждать трудовой стаж необходимо записями в трудовой книжке. Хотя трудовая книжка является документом, содержащим сведения о трудовой деятельности работника, эти сведения при назначении пенсии обязательно перепроверяют. Делается это посредством сервиса цифровых документов и информационных систем (ИС ОПВ – информационная система обязательных пенсионных взносов).

№4. Как учитывают время трудового отпуска Можно часто встретить ситуацию, когда работник ушёл в отпуск и работодатель произвёл выплату пенсионных отчислений в ЕНПФ одним платежом за два месяца (отработанный период и период отпуска). В результате на счёте ЕНПФ появляется разрыв в сроках уплаты. Возникает вопрос: будет ли месяц отпуска учитываться при расчётах трудового стажа. Как нам ответили в Минтруда, отпускные относятся к доходам, с которых удерживаются обязательные пенсионные взносы. Поскольку при расчётах базовой (государственной) части пенсии в общий стаж включают период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы, то время отпуска будет учтено. При этом работодатель должен в платёжном документе указать, за кого он производит перечисления и за какие периоды, в нашем случае – за каждый из двух месяцев отдельно. Работник имеет право проверить сделанные перечисления как в ЕНПФ, так и запросив копии платёжных документов у работодателя.

№5. Какой ещё период может не войти в трудовой стаж Другой пример: работник отработал на предприятии, в трудовую книжку была внесена соответствующая запись, имеются необходимые подписи и печать, но спустя годы при обращении за пенсией выяснилось, что работодатель не имел официальной регистрации. В этом случае министерство рекомендует обратиться в судебные инстанции, поскольку деятельность в качестве юридического лица без государственной регистрации не допускается (статья 18 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учётной регистрации филиалов и представительств»). Соответственно, трудовой стаж на таком предприятии не может быть учтён.

№6. Когда необходимо подавать документы для назначения пенсии Также важно знать особенности учёта сроков подачи документов для назначения пенсии. Как нам пояснили в Минтруда и соцзащиты, действует следующее правило: назначение базовой (государственной) части пенсии и солидарной части (пенсии по возрасту) производится со дня обращения. Днём обращения за назначением пенсионных выплат считается день регистрации заявления и необходимых документов в Государственной корпорации (ЦОН). Если казахстанец обратился за назначением пенсии до достижения пенсионного возраста, то назначение пенсии будет производиться не ранее достижения им пенсионного возраста. Покажем на примере. День рождения гражданина А. – 17 июля, он подал документы в ЦОН 7 июля – соответственно, пенсия будет назначена только с 17 июля.

В заключение приведём названия нормативных документов, которые используют при исчислении пенсий и трудового стажа: