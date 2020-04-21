Рашид Имангалиев — Память о Великой Отечественной войне

Имангалиев Рашид Искендирович родился в 1924 году на станции Кара-Оба Орджоникидзевского района Кустанайской области,ныне Денисовский район Костанайская область.В 1943 году Джетыгаринским РВК был призван в Армию и направлен на фронт, воевал в звании рядовой- стрелок. Воевал в составе 560 стрелкового полка 345 стрелковой дивизии.

Из Армии был демобилизован 9 сентября 1945 года. Имел награды- ордена «Красной Звезды», Отечественной войны 2 степени» и медаль «За отвагу». Работал в ПЧ-14 бригадиром путейщиков, проживал на станции Кара-Оба. За многолетний труд был награжден медалью «Ветеран труда». Вместе с супругой вырастили и воспитали 11 детей.

Умер в 1995 году. Наш дедушка гордость нашей большой семьи. Его подвиги и смелость проявленные в годы Великой Отечественной войны дают нам огромный повод для гордости. Он служит примером чести и отваги для своих детей, внуков и правнуков.

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