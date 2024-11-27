Специальными прокурорами Акмолинской области завершено расследование в отношении руководителей Отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО «Престиж Строй 7», «Фундаменталь» по факту хищения свыше 300 млн тенге. Эти средства были выделены из резерва Правительства в 2021 году для строительства двух 100 квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.

Действия подозреваемых квалифицированы по статье «Растрата имущества в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.

В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество – коммерческая недвижимость в городах Астана и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и денежные средства на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге.

Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавалось в аренду и приносило преступный доход. В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по статье «Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем». За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время участники уголовного процесса ознакамливаются с материалами уголовного дела. Окончательную точку в деле поставит суд.

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