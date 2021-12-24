Расходы казахстанцев на медстрахование вырастут со следующего года

С нового года казахстанцы будут платить больше за медицинскую страховку, сообщает «31 канал».

По новым расчётам, за наёмного сотрудника работодатель будет платить 3% от его зарплаты, но не более 18 000 тенге. Сами работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить за себя 2% от дохода, но не более 12 000 тенге. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, – фиксированную суму 4 200 тенге, передает informburo.kz

Единый совокупный платёж в городе возрастёт до трех тысяч тенге, для сельчан – до полутора тысяч тенге. Самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП или 3000 тенге. Из госбюджета продолжат оплачивать страховку 15 льготных категорий граждан, это свыше 11 млн человек. За каждого будут вносить свыше трех с половиной тысяч тенге в месяц.

Впрочем, вырастут не только траты казахстанцев, но и поступления в семейный бюджет. В частности, ожидается увеличение размера пособий на детей.

Если в семье от одного до трёх детей, то единовременное пособие на рождение составит 116 394 тенге. Многодетные семьи на рождение ребёнка получат 192 969 тенге.

Далее до одного года будет начисляться ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Если родились близнецы, то пособие будет выплачиваться на каждого ребёнка. Сумма зависит от того, работала ли мама до декретного отпуска или нет. Если нет, то на первого ребёнка она получит 17 642 тенге, на второго ребёнка – 20 859 тенге, на третьего ребёнка – на три тысячи тенге больше. Многодетные получают 27 260 тенге. Если женщина работала последние два года и получала максимальный ежемесячный доход, то при выходе в декрет она получит полтора миллиона тенге.

Кроме того, изменение МРП и МЗП повлекут и рост других важных для кошелька показателей: изменятся пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетников.

По данным Минтруда и соцзащиты населения, республиканским бюджетом на 2022 год предусмотрено 4 трлн тенге на реализацию социальных обязательств государства, в том числе 190,4 млрд тенге на индексацию пенсий и всех социальных выплат. Это позволит увеличить доходы 4,2 млн человек, в том числе:

для 2,3 млн пенсионеров размер солидарной пенсии будет увеличен на 7%, а базовой пенсионной выплаты – на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге;

социальные выплаты для 1,9 млн получателей будут увеличены на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге.

По заявлениям Минтруда, к 2023 году зарплаты учителей вырастут вдвое. А оплата труда медицинских и социальных работников увеличится в два раза к 2024 году. С 2022 года заработная плата будет повышена для архивариусов, библиотекарей, музейных работников, лесников, техников и других. В целом будут повышены зарплаты около 1,2 млн госслужащих.

По информации министерства, средняя заработная плата в третьем квартале 2021 года составила 243,7 тенге, это на 19% больше, чем в прошлом году. При этом рост заработной платы в реальном выражении с учётом инфляции составил 9,8%.

Кроме того, в Казахстане недавно появилось новое пособие по уходу за инвалидом I группы вне зависимости от причины инвалидности, оно составляет 1,4 от прожиточного минимума: в 2021 году это 48 тысяч тенге, в 2022 будет 50 тысяч.