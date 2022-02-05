Расходы казахстанцев выросли за год на 15%

За июль-сентябрь 2021 года среднестатистический казахстанец потратил 206,4 тысячи тенге, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В свою очередь, в третьем квартале 2020 года расходы на душу населения составили 179,5 тысячи тенге (+7,3% за год), сообщает Ranking.kz.

В июле-сентябре 2021 года больше всего расходов понесли жители Алматы – 278,4 тысячи тенге, на 9,1% больше, чем годом ранее. На втором месте по расходам оказалась Карагандинская область – 269,3 тысячи тенге на душу населения, +15,2% за год), на третьем – столица (252,4 тысячи тенге, +24,1%).

В годовой динамике наибольший рост расходов – в Туркестанской области (+26%, до 141,5 тысячи тенге). Наименьший рост расходов зафиксировали в Атырауской и Мангистауской областях: +5,7% за год в каждой, до 167,5 тысячи и 163,6 тысячи тенге соответственно.

93,3% всех затрат населения составили потребительские расходы – 192,5 тысячи тенге, на 15,5% больше, чем годом ранее. Из них расходы на продовольственные товары составили 109 тысячи тенге, на непродовольственные – 51,3 тысячи тенге, на платные услуги – 32,2 тысячи тенге.

Расходы на погашение кредитов и долгов составили 9,8 тысячи тенге, на материальную помощь родственникам и алименты – 3,7 тысячи тенге, на налоги, обязательные платежи и другие выплаты – 395 тенге.

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