Сегодня, 10 ноября 2025 года, вступили в силу новые правила Минфина, согласно которым информация о гражданах из кредитных бюро будет передаваться в Комитет государственных доходов. Речь идёт о сведениях по обязательствам перед микрофинансовыми и коллекторскими организациями, а также о поступлениях на банковские и депозитные счета. Цель — сопоставление доходов и расходов граждан.
Что изменилось
Новый приказ Минфина закрепляет порядок и сроки обмена данными между КГД и кредитными бюро, а также регламентирует передачу информации через информационную систему Smart Data Finance. Это позволит налоговым органам анализировать расходы на приобретение активов — движимого и недвижимого имущества — и сравнивать их с задекларированными доходами.
Шынар Жумабай, руководитель управления Департамента государственных доходов по Костанайской области:
«Правила нужны для анализа — сопоставления данных между доходами и расходами, включая траты на покупку имущества и других активов, чтобы не было расхождений».
Как это будет работать
Если по итогам анализа выяснится, что траты превышают официально подтверждённые доходы, гражданину направят уведомление с просьбой пояснить источник средств.
Шынар Жумабай:
«К примеру, если человек купил квартиру за 10 млн тенге, из которых 8 млн — кредит, а 2 млн — накопления из зарплаты, эти данные должны подтверждаться. Банки передают информацию, мы её сопоставляем».
Кого коснутся правила
Нормы распространяются на физических лиц, которые:
- обязаны подавать однократную декларацию об активах и обязательствах,
- ежегодно декларируют доходы и имущество.
В эту категорию входят госслужащие, руководители и учредители компаний, индивидуальные предприниматели и их супруги, а также лица с крупным имуществом и значительными доходами.
Зачем это всё
Минфин и КГД поясняют: автоматизированный обмен данными повысит качество налогового администрирования и снизит риски сокрытия доходов, обеспечив более прозрачное сопоставление реальных расходов и официальных доходов граждан.
В Костанайской области запустили телеграм-бот "Найди друга" для помощи приюту
Костанайские дети-спортсмены толкают лёдоуборочную машину
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.