Сегодня, 10 ноября 2025 года, вступили в силу новые правила Минфина, согласно которым информация о гражданах из кредитных бюро будет передаваться в Комитет государственных доходов. Речь идёт о сведениях по обязательствам перед микрофинансовыми и коллекторскими организациями, а также о поступлениях на банковские и депозитные счета. Цель — сопоставление доходов и расходов граждан.

Что изменилось

Новый приказ Минфина закрепляет порядок и сроки обмена данными между КГД и кредитными бюро, а также регламентирует передачу информации через информационную систему Smart Data Finance. Это позволит налоговым органам анализировать расходы на приобретение активов — движимого и недвижимого имущества — и сравнивать их с задекларированными доходами.

Шынар Жумабай, руководитель управления Департамента государственных доходов по Костанайской области:

«Правила нужны для анализа — сопоставления данных между доходами и расходами, включая траты на покупку имущества и других активов, чтобы не было расхождений».

Как это будет работать

Если по итогам анализа выяснится, что траты превышают официально подтверждённые доходы, гражданину направят уведомление с просьбой пояснить источник средств.

Шынар Жумабай:

«К примеру, если человек купил квартиру за 10 млн тенге, из которых 8 млн — кредит, а 2 млн — накопления из зарплаты, эти данные должны подтверждаться. Банки передают информацию, мы её сопоставляем».

Кого коснутся правила

Нормы распространяются на физических лиц, которые:

обязаны подавать однократную декларацию об активах и обязательствах,

ежегодно декларируют доходы и имущество.

В эту категорию входят госслужащие, руководители и учредители компаний, индивидуальные предприниматели и их супруги, а также лица с крупным имуществом и значительными доходами.

Зачем это всё

Минфин и КГД поясняют: автоматизированный обмен данными повысит качество налогового администрирования и снизит риски сокрытия доходов, обеспечив более прозрачное сопоставление реальных расходов и официальных доходов граждан.

