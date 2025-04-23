На благоустройство озера «Тарелочка» в районе Аэропорта снова будет объявлен конкурс. В 2023 году подрядчик отработал на 39 миллионов тенге из выделенных 106. После с ним велись судебные тяжбы, которые завершились совсем недавно. А весь прошлый год озером никто не занимался, из-за чего оно обросло камышом, и больше похоже на большую лужу.

В 2023 году за благоустройство озера «Тарелочка» взялась подрядная организация из Кызылорды. В сентябре подрядчик выиграл конкурс через портал госуслуг, а в октябре там уже началась работа. В итоге, компания отработала лишь часть денег — 39 миллионов тенге из 106, на этом всё и закончилось.

«В 2023 году мы подали иск на эту подрядную организацию в специализированный межрайонный экономический суд, но согласно решению суда наше требование не было удовлетворено», — объяснил заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Баглан Сабыров.

Весь прошлый год на озере не производилось никаких работ, а управление природных ресурсов вновь обратилось с иском в суд. На этот раз требование ведомства удовлетворили, и контракт с подрядчиком был расторгнут. А тем временем озеро стало выглядеть не самым лучшим образом. До донца этой недели будет объявлен конкурс на благоустройство озера. В этот раз на сумму в 65 миллионов тенге. Подрядная организация, которая выиграет конкурс, должна будет произвести очистку озера от камыша и мусора, а также углубить дно «Тарелочки». Как только победитель определится, с ним заключат договор и работу начнут.

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