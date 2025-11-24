Прокуратура Костанайской области составила обвинительный акт по делу о незаконном изъятии и сбыте техногенных минеральных образований (ТМО) на территории Аркалыкского месторождения. Документ утверждён 14 ноября 2025 года, дело передано на рассмотрение в суд №2 города Костаная.

По материалам расследования, в период с октября 2024 по август 2025 года житель области, не имея лицензии, через подконтрольное ТОО организовал незаконную добычу государственной глины и сбывал её предприятиям южных регионов страны как «легальное» сырьё. Для сокрытия схемы он арендовал железнодорожный тупик в промышленной зоне Аркалыка, куда свозилось похищенное, а также заключил фиктивный договор на приобретение 8 тыс. тонн глины с ТОО родственника — фактических поставок при этом не было.

Общий объём незаконно вывезенных минеральных образований превысил 15 тыс. тонн. Ущерб государству оценивается более чем в 795 млн тенге.

Действия подозреваемого квалифицированы по трём статьям УК РК:

ст. 188 ч.4 п.3) — кража в особо крупном размере;

ст. 214 ч.2 п.2) — незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере;

ст. 218 ч.2 п.3) — легализация денег, полученных преступным путём, с использованием служебного положения.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Окончательное решение по делу примет суд; обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

