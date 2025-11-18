Прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о подделке и сбыте ветеринарных справок. По данным следствия, в период с декабря 2024-го по август 2025 года супруги из Аулиекольского района у себя дома, используя цветной принтер, изготавливали фиктивные ветсправки формы-1, дающие право на перевозку скота и мясной продукции, и продавали их за вознаграждение.
Действия фигурантов квалифицированы по статье 385 части 2 УК РК — подделка и сбыт официальных документов, совершённые неоднократно, группой лиц по предварительному сговору.
Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Аулиекольский районный суд.
Поддержка малого и среднего бизнеса — основа экономики любой страны. Как Octobank помогает предпринимателям расти, выходить в онлайн и продавать по всему миру
Жаңалықтар - 17.11.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.