Раскрыта схема продажи фальшивых справок для скота в Костанайской области

Сегодня, 14:10
Прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о подделке и сбыте ветеринарных справок. По данным следствия, в период с декабря 2024-го по август 2025 года супруги из Аулиекольского района у себя дома, используя цветной принтер, изготавливали фиктивные ветсправки формы-1, дающие право на перевозку скота и мясной продукции, и продавали их за вознаграждение.

Действия фигурантов квалифицированы по статье 385 части 2 УК РК — подделка и сбыт официальных документов, совершённые неоднократно, группой лиц по предварительному сговору.

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Аулиекольский районный суд.



