Раскрыто содержание «важного указа» о деятельности акимов

Акимы всех уровней отныне должны будут в течение года проводить встречи с населением, чтобы информировать казахстанцев об основных направлениях «нового курса модернизации Казахстана», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ N1».

Отмечается, что акцент будет делаться на социальных вопросах.

Акимам областей, городов республиканского значения, столицы поручено ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать годовой календарь встреч с населением, проведение:

раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;

ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.

Акимам всех областей поручено проводить встречи по требованию населения и при необходимости вне календаря. При этом минимальная часть встречи будет отводиться на доклад акима, а все остальное время — на вопросы и ответы.

Также Президент поручил создать комиссию по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов.

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