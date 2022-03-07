Раскрыто содержание «важного указа» о деятельности акимов

Акимы всех уровней отныне должны будут в течение года проводить встречи с населением, чтобы информировать казахстанцев об основных направлениях «нового курса модернизации Казахстана», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ N1».
Отмечается, что акцент будет делаться на социальных вопросах.
Акимам областей, городов республиканского значения, столицы поручено ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать годовой календарь встреч с населением, проведение:
- раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;
- ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;
- ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;
- ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;
- ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.
Акимам всех областей поручено проводить встречи по требованию населения и при необходимости вне календаря. При этом минимальная часть встречи будет отводиться на доклад акима, а все остальное время — на вопросы и ответы.
Также Президент поручил создать комиссию по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: