Раскрыты детали дела о резне, устроенной директором школы

tengrinews.kz
Происшествие случилось в ночь на 6 октября.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Дело школьного директора, устроившего резню в собственном доме, взял под личный контроль прокурор Актюбинской области. В надзорном органе раскрыли некоторые подробности произошедшего в ночь на 6 октября в Шалкарском районе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.
Выяснилось, что пострадавшая супруга работает педагогом в той же школе. По словам прокуроров, мужчина накинулся на беременную жену с ножом после семейного скандала. Колото-резаные ранения нанес и восьмилетней падчерице. Состояние женщины и девочки стабильное. При этом коллеги отзываются о мужчине только положительно. Школу он возглавил полгода назад, до этого 10 лет работал методистом в районо и даже трудился на госслужбе. Сразу после инцидента с должности школьного директора его уволили.
«Обеим причинен легкий вред здоровью. В отношении мужчины органом полиции начато досудебное расследование по статье 24, части 2; 99, части 2 («Покушение на убийство беременной женщины, заведомо несовершеннолетнего лица»)», — сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Актюбинской области Темир Бекетов.
Код этого блока: