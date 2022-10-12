Раскрыты детали дела о резне, устроенной директором школы

Происшествие случилось в ночь на 6 октября.

Дело школьного директора, устроившего резню в собственном доме, взял под личный контроль прокурор Актюбинской области. В надзорном органе раскрыли некоторые подробности произошедшего в ночь на 6 октября в Шалкарском районе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Выяснилось, что пострадавшая супруга работает педагогом в той же школе. По словам прокуроров, мужчина накинулся на беременную жену с ножом после семейного скандала. Колото-резаные ранения нанес и восьмилетней падчерице. Состояние женщины и девочки стабильное. При этом коллеги отзываются о мужчине только положительно. Школу он возглавил полгода назад, до этого 10 лет работал методистом в районо и даже трудился на госслужбе. Сразу после инцидента с должности школьного директора его уволили.

«Обеим причинен легкий вред здоровью. В отношении мужчины органом полиции начато досудебное расследование по статье 24, части 2; 99, части 2 («Покушение на убийство беременной женщины, заведомо несовершеннолетнего лица»)», — сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Актюбинской области Темир Бекетов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.