Раскрыты новые детали дела экс-замакима Костанайской области

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной расследуется по статье 362, часть 4, пункт 3 Уголовного кодекса РК — превышение должностных полномочий, сообщает агентство Kazinform.
По данным прокуратуры Костанайской области, расследование ведёт департамент КНБ по региону. Судом в отношении Мусагазиной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В надзорном органе уточнили, что другие сведения по делу не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Ранее факт расследования подтвердили и в пресс-службе КНБ РК. Накануне в СМИ появилась информация о задержании чиновницы.
Имя Гульбарам Мусагазиной ранее связывали с громким уголовным делом о коррупции в сфере здравоохранения Костанайской области. В рамках этого дела были арестованы бывший руководитель управления здравоохранения региона Данияр Джандаев, его заместитель Ерболат Доспанов, а также главный врач Карасуской районной больницы Владимир Голубев.
По версии следствия, коррупционная схема была связана с государственными закупками медицинского оборудования. Отмечалось, что медорганизации приобретали невостребованную технику по завышенным ценам. По данным прокуратуры, общий ущерб в сфере здравоохранения региона превысил 2 млрд тенге.
