Раскрыты последствия полного отказа от мяса

Терапевт, диетолог «СМ-клинка» Елена Тихомирова раскрыла последствия полного отказа от мяса для человека.

По ее словам, в мясе как животных, так и птиц, содержится большое количество витаминов и питательных элементов, передает TengriLifestyle со ссылкой на Life.ru.

«Нужно помнить о том, что животные и птицы являются носителями железа, также их печень содержит большое количество витамина B12. Поэтому когда человек решает не есть мясо, то с течением времени появляется дефицит железа, который развивается очень медленно», — заявила специалист.

Она пояснила, что со временем из-за этого возникает анемия, последствиями которой могут быть слабость, плохая работа мозга и мышц, а у тех, кто в скором времени планирует стать матерью, значительно повышается угроза прерывания беременности.

Также Тихомирова отметила, что отказ от мяса для спортсменов приводит к тому, что им становится сложнее тренироваться, не употребляющим продукт питания детям становится сложнее учиться. При этом врач уточнила, что временный отказ от мяса на два-три месяца не нанесет вреда здоровью.

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