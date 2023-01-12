Расписание, схему и интервал движения утвердили окончательно — акимат

Собственный внутренний маршрут №1, соединивший село Заречное и город Тобыл появился в Костанайском районе в 2021 году.

Общественный транспорт существенно облегчил жизнь жителям этих населенных пунктов. Ведь многим необходимо ежедневно добираться на учебу или работу из города в село. Однако, неохваченным оставалось Мичуринское. Его жители не раз обращались с просьбой решить логистическую проблему и соединить автобусным сообщением и их населенный пункт с Тобылом и Заречным.

«Проанализировав все эти обращения было принято решение, что маршрут будет продлен в село Заречное, в село Мичурино и город Тобыл. Бесплатно перевозит маршрут детей до 7 лет, участников ВОВ, инвалидов ВОВ, а также инвалидов по зрению первой и второй группы», — сообщила официальный представитель акимата Костанайского района Анар Кызыкенова.

Половину от стоимости проезда оплачивают дети от семи до пятнадцати лет. Скидку в 10 тенге предоставляют и пенсионерам всех категорий. Для остальных категорий стоимость проезда без льгот — 80 тенге.

«Люди очень довольны. Хотя двигаемся мы всего неделю. Но уже как бы люди начали узнавать маршрут, ездят. Благодарят, что автобусы такие им предоставлены. В автобусе тепло. Благоприятный климат для пассажиров. И проезд нормальный сделали. Не очень высокая оплата», — говорит водитель Игорь Карачиев.

Маршрут с 3-го по 11-го января работал в тестовом режиме. В это время от жителей Тобыла и сел Мичуринское и Заречное принимали предложения по схеме и интервалу движения. Теперь его утвердили окончательно.

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