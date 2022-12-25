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Распространение инфекции нарастает. Главный санврач рекомендует казахстанцам носить маски

Главный санврач Казахстана рекомендовала ношение масок в местах скопления людей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.

Сообщается, что сегодня в ЦИК состоялось заседание по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в республике при проведении предвыборной агитации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в «зеленой» зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99 процентов больных», — проинформировала в ходе заседания главный санитарный врач РК — вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 3 процента, отметила она.

Вместе с тем, по ее словам, в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области) показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.

В этой связи Есмагамбетова напомнила, что в соответствии с ПГГСВ при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения.

В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20 процентов.

Учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями главный санврач рекомендовала придерживаться следующих правил:

  1. Использование просторных помещений для исключения скопления населения.
  2. В помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха.
  3. В случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия.
  4. Соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.
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