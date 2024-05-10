Распространение саранчи на 775 тыс. га ожидается в Костанайской области

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В ходе заседания Правительства РК министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров доложил о ходе проведения весенне-полевых работ. Особое внимание, подчеркнул министр, необходимо уделить борьбе со стадными саранчовыми.
«В связи с большой площадью распространения саранчовых в июне 2023 года в текущем году проведение химических обработок планируется на площади 2,5 млн га», — сказал Айдарбек Сапаров.
По его словам, наибольшее распространение ожидается в Актюбинской – 784 тыс. га, Костанайской – 775 тыс. га и Туркестанской – 272 тыс. га областях.
Как отметил министр, для проведения обработок в наличии имеются все необходимые ресурсы. Из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчовыми вредителями в этом году выделено 8,1 млрд тенге. Своевременно приобретен запас пестицидов. Кроме того, постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях.
«В целях недопущения прошлогодней ситуации акиматам областей необходимо подойти к вопросам борьбы против стадных саранчовых крайне внимательно и ответственно», — подчеркнул министр сельского хозяйста.