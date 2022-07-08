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Распространяется сообщение о подписании указа о выплатах 55 тысяч тенге всем пенсионерам страны

gov.kz

В самом тексте с заголовком о выплатах говорится о том, что с 1 мая 2022 года вырос размер прожиточного минимума и месячного расчетного показателя, в связи с этим пенсии увеличатся на сумму до 55 тысяч тенге.

На самом деле эта информация искажена, передает inbusiness.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Размер месячного расчетного показателя действительно вырос в Казахстане в этом году, однако произошло это 1 апреля. В связи с этим минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составил 20 191 тенге, а минимальный размер пенсии — 48 038 тенге. С тех пор эти показатели не менялись.

Информации о том, что Касым-Жомарт Токаев подписал новый указ об увеличении МРП, нет на официальном сайте президента РК. Также подобных сообщений нет и в официальных СМИ.

Новости о выплатах 55 тысяч тенге пенсионерам нет и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК. Таким образом, распространяемое сообщение – фейк.

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