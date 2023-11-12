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Распространяют список. Не утихает шум вокруг установки камер «Сергек» в Костанае

Кадр из видео alau.kz

Сейчас уже смонтировано несколько комплексов, которые действуют в тестовом режиме.

В мессенджере WhatsApp активно начал рассылаться, якобы, точный список видеокамер, которые интегрируют с «Сергеком». В нем указана сотня мест в различных частях Костаная. Согласно списку, система фиксации правонарушений будет выявлять их почти на всех автодорогах города.

Под наибольшим покрытием окажется городской центр, практически все центральные перекрестки. В департаменте полиции региона пояснили, что распространяемый документ, это один из рабочих вариантов, и напомнили, что на первом этапе, в декабре, будут запущены только 60 комплексов, для обеспечения дорожной безопасности и выявления нарушений ПДД. Из них 10 устанавливаются на перекрестках города, и 50, линейных, вдоль проезжих частей улиц.

Всего 308 камер. Еще 1000 видеоустройств общего наблюдения, подключенных к «Сергек», которые позволят фиксировать правонарушения, устанавливаются в общественных местах, на улицах и во дворах.

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