Размер сбора за первичную регистрацию автомобиля в Казахстане напрямую привязан к месячному расчетному показателю (МРП). Из-за его ежегодного увеличения оформление машин с каждым годом обходится дороже. Так называемую «первичку» оплачивают за транспортные средства, которые ставятся на учет в Казахстане впервые, передает kolesa.kz

Сумма сбора зависит от типа двигателя — электрический или с ДВС, а также от категории и возраста автомобиля. В 2026 году первичная регистрация в РК будет рассчитываться по следующим ставкам:

Согласно статье 830 нового Налогового кодекса РК, который вступит в силу 1 января 2026 года, до 1 января 2028 года не будут взиматься ставки сбора за первичную госрегистрацию в отношении транспортных средств категории N3 (седельные тягачи) возрастом до 7 лет включительно (с учётом года выпуска. Это касается тех случаев, когда такие машины регистрируют плательщики, имеющие удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов.

Годом выпуска считается дата, указанная на заводской табличке (бирке) транспортного средства.

При этом, помимо сбора за первичную регистрацию, при постановке автомобиля на учёт всё равно нужно оплатить государственные пошлины за:

выдачу техпаспорта (СРТС) — 1,25 МРП ;

; государственные регистрационные номерные знаки — 2,8 МРП.

В 2026 году это в сумме составит дополнительно 17 516,25 тенге к расходам на оформление автомобиля.

