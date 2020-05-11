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Расширен список лиц, которым возместят 15 тысяч тенге за комуслуги

COVID-2019 в Казахстане

5417 - зарегистрированно

2223 - выздоровевших

32 - летальных случаев

68 - в Костанайской области

В Казахстане расширен список лиц, которым возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

На компенсацию могут рассчитывать члены семьи, которые проживают с данными категориями лиц:

— инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

— многодетные семьи;

— пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры;

— семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

— граждане, получающие адресную социальную помощь.

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