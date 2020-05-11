Расширен список лиц, которым возместят 15 тысяч тенге за комуслуги

COVID-2019 в Казахстане
5417 - зарегистрированно
2223 - выздоровевших
32 - летальных случаев
68 - в Костанайской области
В Казахстане расширен список лиц, которым возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
На компенсацию могут рассчитывать члены семьи, которые проживают с данными категориями лиц:
— инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
— семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
— многодетные семьи;
— пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры;
— семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
— граждане, получающие адресную социальную помощь.