Расширение улицы Баймагамбетова откладывается. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Он добавил, что на сегодня проект по реконструкции этой центральной улицы находится на доработке, так как в нем не учли установку ливневых канализаций.



Напомним, о серьезных изменениях на Баймагамбетова заявляли еще в прошлом году. Вместе с этим вдоль улицы планировали замену инженерных сетей. Однако, этим летом здесь все же проведут ремонт, но только текущий.

Ожидается, что доработанный проект по реконструкции будет готов в июне или июле, но когда удастся его реализовать в полном объёме, пока не известно.



С важной информацией к костанайцам обратилась энергокомпания "ЭПК-Forfait" В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Костанай и на территории Костанайской области произошли...

Какая погода ждёт костанайцев 30 апреля, сообщили синоптики 30 апреля в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере...