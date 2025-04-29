Расширение улицы Баймагамбетова откладывается. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.
Он добавил, что на сегодня проект по реконструкции этой центральной улицы находится на доработке, так как в нем не учли установку ливневых канализаций.
Напомним, о серьезных изменениях на Баймагамбетова заявляли еще в прошлом году. Вместе с этим вдоль улицы планировали замену инженерных сетей. Однако, этим летом здесь все же проведут ремонт, но только текущий.
Ожидается, что доработанный проект по реконструкции будет готов в июне или июле, но когда удастся его реализовать в полном объёме, пока не известно.
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