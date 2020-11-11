Расширился перечень награждаемых орденом «Еңбек Даңқы»

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 9 ноября подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград», передает zakon.kz.

В частности, изменения затронули награждения орденом «Еңбек Даңқы» (Трудовая слава).

Орденом «Еңбек Даңқы» награждаются работники промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других отраслей за плодотворный труд на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также за высокие показатели в соответствующих отраслях, — говорится в новом законе.

Ранее орденом «Еңбек Даңқы» награждались рабочие и труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.

Орден «Еңбек Даңқы» состоит из трех степеней:

«Еңбек Даңқы» I степени;

«Еңбек Даңқы» II степени;

«Еңбек Даңқы» IIІ степени.

Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: IIІ степенью, II степенью и I степенью.

Кавалеры ордена «Еңбек Даңқы» трех степеней приравниваются по статусу к лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Epi».

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