Расширился перечень награждаемых орденом «Еңбек Даңқы»

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев 9 ноября подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград», передает zakon.kz.
В частности, изменения затронули награждения орденом «Еңбек Даңқы» (Трудовая слава).
Орденом «Еңбек Даңқы» награждаются работники промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других отраслей за плодотворный труд на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также за высокие показатели в соответствующих отраслях, — говорится в новом законе.
Ранее орденом «Еңбек Даңқы» награждались рабочие и труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.
Орден «Еңбек Даңқы» состоит из трех степеней:
«Еңбек Даңқы» I степени;
«Еңбек Даңқы» II степени;
«Еңбек Даңқы» IIІ степени.
Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: IIІ степенью, II степенью и I степенью.
Кавалеры ордена «Еңбек Даңқы» трех степеней приравниваются по статусу к лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Epi».
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