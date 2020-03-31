USD 447.67
EUR 491.36
RUB 5.74
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Расширить список получателей 42 500 тенге поручил Токаев

Расширить список получателей 42 500 тенге поручил Токаев

Vinkmag ad

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил расширить список тех людей, кто может претендовать на социальную помощь в размере 42,5 тысячи тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы оказали помощь тем гражданам, кто лишился дохода, в виде выплаты минимальной заработной платы. Теперь поручаю расширить количество граждан, кто получит эту помощь в размере 42 500 тенге. Также эту помощь получат самозанятые и официально не трудоустроенные», — сказал Президент, выступая с заявлением в эфире республиканских телеканалов.

Ранее в Сети было опубликовано открытое обращение Президенту Касым-Жомарту Токаеву от представителей малого и среднего бизнеса. В письме расписаны предлагаемые меры для отраслей МСБ, пострадавших от дестабилизации курса национальной валюты и вынужденных ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Пенсии и все соцвыплаты будут индексированы — Токаев

Следующая новость

Полный текст обращения Президента Казахстана