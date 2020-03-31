Расширить список получателей 42 500 тенге поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил расширить список тех людей, кто может претендовать на социальную помощь в размере 42,5 тысячи тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы оказали помощь тем гражданам, кто лишился дохода, в виде выплаты минимальной заработной платы. Теперь поручаю расширить количество граждан, кто получит эту помощь в размере 42 500 тенге. Также эту помощь получат самозанятые и официально не трудоустроенные», — сказал Президент, выступая с заявлением в эфире республиканских телеканалов.

Ранее в Сети было опубликовано открытое обращение Президенту Касым-Жомарту Токаеву от представителей малого и среднего бизнеса. В письме расписаны предлагаемые меры для отраслей МСБ, пострадавших от дестабилизации курса национальной валюты и вынужденных ограничений в связи с пандемией COVID-19.

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