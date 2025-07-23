Сегодня аким Костанайской области посетил объекты в Костанае, на которых проводятся ремонтные работы. Ремонт, на проспекте Назарбаева, где костанайцы периодически стоят в пробках, выполнен на 75%. Об этом сообщил замакима Костаная Алмат Исмагулов.

По его словам к концу июля работы планируют завершить.

«Планируем к 31 июля все слои положить здесь. по вашему поручению мы изучили все сделали…расширение…да. Но тут еще сам конструктив получается геосетки, нижний слой, опять геосетка, то есть вот эти технологические особенности. Мы рассчитали ориентировочно с погодными условиями мы должны к 31 июля все закончить. Будут неудобства, конечно, извиняемся», — сказал Алмат Исмагулов.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что это вынужденно и очень необходимо было сделать.

«Но это надо делать, потому что у нас здесь постоянно создаются пробки, надо было этот вопрос решать. Такое решение было принято. В принципе оно оптимально. Посмотрим…я думаю, что все убедятся в том, что это было правильное решение, пропускная способность этого узкого «горла», она увеличиться», — отметил Кумар Аксакалов.

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