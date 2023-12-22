Расследование двух трагических случаев, произошедших в Костанае, проводят представители сразу нескольких госорганов

Два смертельных случая произошли в Костанае с разницей в несколько дней. 30-ого ноября во двор дома № 130 на улице Шевченко, с территории стройки одиннадцатиэтажного здания, упал башенный кран, в кабине которого находился 49-летний крановщик. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По данным местных жителей, это уже не первый несчастный случай на этой стройке, который закончился гибелью человека. А спустя несколько дней, уже 11-ого декабря от хлопка газо-воздушной смеси в пригороде Костаная поселке Амангельды, обрушилось здание СТО, в результате чего три человека погибли и более десяти получили ранения. В ходе нескольких организованных брифингов с руководителями государственных органов, нам удалось выяснить, какая работа сейчас проводится по расследованию этих инцидентов.

«На данный момент создана комиссия, которая работает по падению башенного крана. Для точного определения нанята специализированная экспертная организация ТОО «Кран-сервис», которая сейчас, как раз и подготавливает экспертное заключение с указанием причин. После получения экспертного заключения, мы уже сделаем выводы, и, в принципе, результаты огласим», -говорит руководитель отдела департамента комитета промышленной безопасности МЧС РК по Костанайской области Серик Умурзаков.

В комиссии участвуют и представители управления по инспекции труда. Ранее они были задействованы и в расследовании причин другой гибели человека на данном объекте.

«Работа проводилась, но специальное расследование проведено не было, поскольку трудовые отношения, они не были подтверждены между работником и работодателем. Была проведена проверка, но здесь, в компетенцию нашей инспекции вопрос не входил. Поэтому, там уже расследовали правоохранительные органы», — говорит руководитель управления по инспекции труда акимата Костанайской области Ерлан Темирхан.

Рассказывая о причинах взрыва на СТО, начальник ДЧС региона, напомнил, что до вынесения судебного решения, согласно Уголовному Кодексу, ни какие версии произошедшего не подлежат оглашению.

«Хочу сказать, что экспертизы нами сейчас проводятся по многим направлениям. То есть, мы должны, для того, что бы прийти и удостовериться, что именно эта причина, одна, мы должны исключить все остальные, в том числе экспериментальным путем, поэтому, этот вопрос, к сожалению, не такой быстрый, и организации, которые экспертизы делают, не всегда они находятся в Костанайской области», — отметил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

«Трое погибших были слесарями. Все это произошло на территории ИП, но, вместе с тем, на территории ИП находилось несколько организаций, в одной из которых, погибли трое работников»,- сообщил Ерлан Темирхан.

По словам Ерлана Темирхана, на расследование причин ЧП, по закону, отводится месяц, но,при необходимости, сроки его проведения могут быть продлены.

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