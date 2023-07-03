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Расследуют убийство. Полиция обнаружила тело без вести пропавшей жительницы района в Костанайской области

Фото взято с kostanay.biz

58-летняя женщина вышла из дома 30 июня. С заявлением об ее исчезновении в полицию обратился брат. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Сотрудники полиции, совместно с ДЧС по Костанайской области и волонтерами незамедлительно приступили к поискам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый, который дал признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. При проведении следственных действий он указал место захоронения тела без вести пропавшей женщины.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство», назначены необходимые экспертизы.

Другая информация в порядке статье 201 УПК РК не разглашается.

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