Что меняется
Правительство предлагает обязать банки и торговые сети полностью раскрывать стоимость рассрочек и переплату. Идея — сместить внимание покупателей с ежемесячного платежа на конечный чек и тем самым снизить инфляционное давление, передает lsm.kz
Что говорит АФК
В аналитическом центре АФК считают, что прямого заметного влияния на общий уровень цен и темпы кредитования ждать не стоит: ценообразование рассрочек сложнее, чем «цена товара + вознаграждение».
Где источник инфляции сейчас
Основной вклад даёт сфера услуг (прежде всего ЖКХ) — 15,3% г/г в сентябре. Продовольствие также давит на цены. Непродовольственные товары, которые чаще берут в рассрочку, дорожают на 10,8% г/г, что ниже общей инфляции.
Как может измениться поведение покупателей
Чёткая маркировка «стоимости при поэтапной оплате» переключит внимание с «нулевого» платежа на итоговую сумму. Это:
- охладит импульсные покупки в сегментах техники, электроники, мебели и одежды;
- усилит конкуренцию по цене товара, а не по маркетингу рассрочек;
- простимулирует сравнение: взять кредит, подождать с покупкой или выбрать более доступный бренд.
Возможный эффект для цен
Такой сдвиг поведения — дезинфляционный для непродовольственных товаров длительного пользования и сопутствующих услуг через канал спроса.
Регуляторная неопределённость — главный риск
От торговых сетей фактически потребуют указывать два ценника (обычная цена и цена при рассрочке). Контролироваться будет именно этот параметр. Существенной дополнительной нагрузки и ускорения роста цен не ожидается, но возможны споры из-за разночтений при проверках.
Плюсы для рынка и потребителей
- Прозрачность «у полки» и рост финансовой грамотности.
- Меньше поведенческих ловушек.
- Умеренное охлаждение спроса — плюс к среднесрочной ценовой стабильности.
- Меньше «регуляторного арбитража» между банковским кредитом и рассрочкой от продавца/застройщика.
Минусы и издержки для бизнеса
- Краткосрочное замедление оборотов в категориях, зависящих от рассрочек.
- Затраты на IT-доработки и обновление витрин/онлайн-интерфейсов.
- Упрощение продуктовой линейки в ущерб гибкости.
Что в мире: BNPL под присмотром
- ЕС (CCD2 2023/2225): «полная стоимость кредита» включает проценты, комиссии, налоги и обязательные платежи; имплементация до 20 ноября 2025, применение с 2026 года.
- Великобритания: FCA переводит BNPL в регулируемый периметр; запуск режима — 2026 год после консультаций в 2025-м.
- Австралия: в 2024–2025 BNPL регулируется как кредит — с раскрытием условий и оценкой пригодности продукта.
Итог
В Казахстане основной эффект новых правил — больше прозрачности и более осознанный спрос, а не резкое замедление кредитования или всплеск цен. Рынку предстоит адаптация к единым правилам отображения стоимости рассрочек.
Ресурсы под контроль: «умная» коммуналка за триллионы
КГД усилит контроль за теми, у кого по счёту свыше 2 млн тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.