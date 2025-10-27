Что меняется

Правительство предлагает обязать банки и торговые сети полностью раскрывать стоимость рассрочек и переплату. Идея — сместить внимание покупателей с ежемесячного платежа на конечный чек и тем самым снизить инфляционное давление, передает lsm.kz

Что говорит АФК

В аналитическом центре АФК считают, что прямого заметного влияния на общий уровень цен и темпы кредитования ждать не стоит: ценообразование рассрочек сложнее, чем «цена товара + вознаграждение».

Где источник инфляции сейчас

Основной вклад даёт сфера услуг (прежде всего ЖКХ) — 15,3% г/г в сентябре. Продовольствие также давит на цены. Непродовольственные товары, которые чаще берут в рассрочку, дорожают на 10,8% г/г, что ниже общей инфляции.

Как может измениться поведение покупателей

Чёткая маркировка «стоимости при поэтапной оплате» переключит внимание с «нулевого» платежа на итоговую сумму. Это:

охладит импульсные покупки в сегментах техники, электроники, мебели и одежды;

усилит конкуренцию по цене товара, а не по маркетингу рассрочек;

простимулирует сравнение: взять кредит, подождать с покупкой или выбрать более доступный бренд.

Возможный эффект для цен

Такой сдвиг поведения — дезинфляционный для непродовольственных товаров длительного пользования и сопутствующих услуг через канал спроса.

Регуляторная неопределённость — главный риск

От торговых сетей фактически потребуют указывать два ценника (обычная цена и цена при рассрочке). Контролироваться будет именно этот параметр. Существенной дополнительной нагрузки и ускорения роста цен не ожидается, но возможны споры из-за разночтений при проверках.

Плюсы для рынка и потребителей

Прозрачность «у полки» и рост финансовой грамотности.

Меньше поведенческих ловушек.

Умеренное охлаждение спроса — плюс к среднесрочной ценовой стабильности.

Меньше «регуляторного арбитража» между банковским кредитом и рассрочкой от продавца/застройщика.

Минусы и издержки для бизнеса

Краткосрочное замедление оборотов в категориях, зависящих от рассрочек.

Затраты на IT-доработки и обновление витрин/онлайн-интерфейсов.

Упрощение продуктовой линейки в ущерб гибкости.

Что в мире: BNPL под присмотром

ЕС (CCD2 2023/2225): «полная стоимость кредита» включает проценты, комиссии, налоги и обязательные платежи; имплементация до 20 ноября 2025 , применение с 2026 года .

«полная стоимость кредита» включает проценты, комиссии, налоги и обязательные платежи; имплементация до , применение с . Великобритания: FCA переводит BNPL в регулируемый периметр; запуск режима — 2026 год после консультаций в 2025-м .

FCA переводит BNPL в регулируемый периметр; запуск режима — после консультаций в . Австралия: в 2024–2025 BNPL регулируется как кредит — с раскрытием условий и оценкой пригодности продукта.

Итог

В Казахстане основной эффект новых правил — больше прозрачности и более осознанный спрос, а не резкое замедление кредитования или всплеск цен. Рынку предстоит адаптация к единым правилам отображения стоимости рассрочек.

