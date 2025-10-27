USD 538.13 EUR 624.88 RUB 6.64

Рассрочка без сюрпризов: полный ценник — на витрине

— Сегодня, 12:32
Фото Н.Луговской/alau.kz

Что меняется

Правительство предлагает обязать банки и торговые сети полностью раскрывать стоимость рассрочек и переплату. Идея — сместить внимание покупателей с ежемесячного платежа на конечный чек и тем самым снизить инфляционное давление, передает lsm.kz

Что говорит АФК

В аналитическом центре АФК считают, что прямого заметного влияния на общий уровень цен и темпы кредитования ждать не стоит: ценообразование рассрочек сложнее, чем «цена товара + вознаграждение».

Где источник инфляции сейчас

Основной вклад даёт сфера услуг (прежде всего ЖКХ) — 15,3% г/г в сентябре. Продовольствие также давит на цены. Непродовольственные товары, которые чаще берут в рассрочку, дорожают на 10,8% г/г, что ниже общей инфляции.

Как может измениться поведение покупателей

Чёткая маркировка «стоимости при поэтапной оплате» переключит внимание с «нулевого» платежа на итоговую сумму. Это:

  • охладит импульсные покупки в сегментах техники, электроники, мебели и одежды;
  • усилит конкуренцию по цене товара, а не по маркетингу рассрочек;
  • простимулирует сравнение: взять кредит, подождать с покупкой или выбрать более доступный бренд.

Возможный эффект для цен

Такой сдвиг поведения — дезинфляционный для непродовольственных товаров длительного пользования и сопутствующих услуг через канал спроса.

Регуляторная неопределённость — главный риск

От торговых сетей фактически потребуют указывать два ценника (обычная цена и цена при рассрочке). Контролироваться будет именно этот параметр. Существенной дополнительной нагрузки и ускорения роста цен не ожидается, но возможны споры из-за разночтений при проверках.

Плюсы для рынка и потребителей

  • Прозрачность «у полки» и рост финансовой грамотности.
  • Меньше поведенческих ловушек.
  • Умеренное охлаждение спроса — плюс к среднесрочной ценовой стабильности.
  • Меньше «регуляторного арбитража» между банковским кредитом и рассрочкой от продавца/застройщика.

Минусы и издержки для бизнеса

  • Краткосрочное замедление оборотов в категориях, зависящих от рассрочек.
  • Затраты на IT-доработки и обновление витрин/онлайн-интерфейсов.
  • Упрощение продуктовой линейки в ущерб гибкости.

Что в мире: BNPL под присмотром

  • ЕС (CCD2 2023/2225): «полная стоимость кредита» включает проценты, комиссии, налоги и обязательные платежи; имплементация до 20 ноября 2025, применение с 2026 года.
  • Великобритания: FCA переводит BNPL в регулируемый периметр; запуск режима — 2026 год после консультаций в 2025-м.
  • Австралия: в 2024–2025 BNPL регулируется как кредит — с раскрытием условий и оценкой пригодности продукта.

Итог

В Казахстане основной эффект новых правил — больше прозрачности и более осознанный спрос, а не резкое замедление кредитования или всплеск цен. Рынку предстоит адаптация к единым правилам отображения стоимости рассрочек.



