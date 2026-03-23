Рассрочка не для всех: банки резко ужесточили правила перед Наурызом

Праздничный сезон покупок в рассрочку в Казахстане в этом году прошёл не так активно, как ожидалось. Многие жители страны, планировавшие приобрести технику или подарки к Наурызу, столкнулись с неожиданными отказами со стороны банков.

О причинах такого ужесточения условий на рынке потребительского кредитования рассказал финансовый обозреватель Айбар Олжаев в интервью Digital Business.

Жёсткий фильтр для заёмщиков

Одним из ключевых факторов стала смена подхода к оценке платёжеспособности клиентов. С 19 марта банки обязаны более строго рассчитывать долговую нагрузку — долю дохода, которая уходит на погашение кредитов.

По словам эксперта, ужесточение началось не сейчас: ещё ранее был введён запрет на выдачу займов клиентам с просрочкой более 90 дней. Дополнительно снизили предельно допустимый коэффициент долговой нагрузки — с 0,5 до 0,25. В результате значительная часть заёмщиков с финансовыми трудностями фактически потеряла доступ к кредитам.

Просрочки теперь под контролем

Если раньше критической считалась задержка платежей на срок от трёх месяцев, то теперь банки учитывают даже более короткие просрочки. Новые правила распространяются уже на задолженности свыше 30 дней.

Благодаря данным Государственного и Первого кредитных бюро вся кредитная история клиентов стала максимально прозрачной, и скрыть нарушения платёжной дисциплины практически невозможно.

Как отмечает Айбар Олжаев, рынок потребительского кредитования в Казахстане уже ощутил эффект этих изменений. Ожидается, что статистика в ближайшее время покажет, насколько сильно новые меры замедлили рост кредитования, однако первые признаки «охлаждения» рынка заметны уже сейчас.

