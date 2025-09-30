Рассрочки относятся к беззалоговым потребительским займам. Из-за простоты их оформления казахстанцы могли накопить много долгов. Теперь правила выдачи хотят ужесточить. Об этом читайте на NUR.KZ

Рассрочки помогают казахстанцам приобрести товары и услуги с отложенными платежами: то есть можно получить их сейчас, а стоимость вносить небольшими суммами в течение определенного срока (от трех до 24 месяцев).

При этом обычно цена не меняется от способа оплаты, поэтому покупателю выгоднее оформить рассрочку, чем платить полную цену. При этом данный фактор может измениться – сейчас рассрочка уже включена в стоимость товара (даже если оплатить наличкой), но в будущем планируется внедрить два ценника.

В свою очередь, несмотря на свое удобство, рассрочка создает определенные риски для населения – это связано с чрезмерным кредитованием без контроля личных доходов и оценки своих финансовых возможностей, ведь при просрочке платежей долг растет как и в случае кредитов.

Чтобы защитить население и усилить контроль в сфере беззалогового потребительского кредитования, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило проект постановления о мерах по ограничению темпов роста подобных займов.

Кто не сможет оформить беззалоговые потребительские кредиты

Проектом предусматривается снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев, что позволит ограничить возможность этих заемщиков брать чрезмерные обязательства и снизить вероятность повторного дефолта», – отмечают в АРРФР.

Для понимания изменений можно рассмотреть следующий пример:

условный казахстанец зарабатывает 300 тыс. тенге (реальный уровень дохода также будет тщательно оцениваться);

на кредиты он тратит в месяц до 150 тыс. тенге (КДН равен 0,5), а если платежи могут превысить это значение, то в займе откажут;

а если есть просрочка свыше 90 дней, то оформить новые кредиты и рассрочки станет сложнее, так как доступная сумма для платежей снизится до 75 тыс. тенге в месяц (КДН составит 0,25).

Также планируется принять и другие меры защиты потребителей от чрезмерного кредитования. Например, предусмотрено ограничение на выдачу беззалоговых потребзаймов при наличии одного из следующих условий:

при просрочке по банковским займам свыше 30 календарных дней и (или) по микрокредитам свыше одного дня;

при наличии полностью прощенной с 1 июля 2025 года задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению за последние 36 месяцев;

за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком своих обязательств.

Другими словами, если казахстанцы допускали просрочки по банковским займам (более 30 дней) и микрокредитам (даже на один день), им списывали задолженность за последние три года или они применяли реструктуризацию, но все равно не платили долг, то им также будет сложнее оформить беззалоговые потребительские кредиты, включая рассрочки.

Напомним, не по всем займам учитывается КДН при их одобрении. Так, это не затрагивает автокредиты, а также ипотечные займы через систему жилищных строительных сбережений или при рефинансировании уже действующей ипотеки.

Это связано с тем, что подобные кредиты имеют залоги, которые могут быть проданы в уплату долга. Также ранее сообщалось, что некоторым казахстанцам будут давать отсрочку по кредитам из-за снижения доходов. А при оформлении онлайн-кредитов теперь деньги поступят через 8-24 часа с момента одобрения в зависимости от суммы займа – этот период «охлаждения» должен защитить казахстанцев от мошенников.

@Автор: Марк Мауленкулов

