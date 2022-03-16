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Рассрочку на коллегу незаконно оформил житель Костанайской области

Женщина из поселка Родина обратилась в полицию УП города Аркалыка по факту снятия денежных средств в сумме 100 тысяч тенге с помощью мобильного приложения.

Оформить займ на коллегу мошеннику не представляло никакого труда. Так как ранее он уже пользовался телефоном женщины для совершения каких-либо звонков, либо перевода денег посредством мобильного приложения. Поэтому, по словам потерпевшей, очередная просьба «позвонить» не вызвала у нее подозрений. Она и подумать не могла, что коллега обведет ее вокруг пальца.

«Когда я собралась внести ежемесячный платеж по своему кредиту, обнаружила что сумма долга завышена в четыре раза. Для выяснения обстоятельств я обратилась к сотрудникам полиции», — рассказывает сельчанка.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что 35-летний мужчина, имея доступ к мобильному устройству заявителя снял денежные средства в сумме 100 тысяч тенге.

«Обналичил мошенник деньги через фирму, занимающейся установкой пластиковых окон. По просьбе подозреваемого владелец предприятия обналичил деньги за якобы купленный материал и здесь же он оформили рассрочку», — пояснил старший оперуполномоченный УП города Аркалыка, капитан полиции Султан Ибрагимов.

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