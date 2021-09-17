«Расстрел дайте». Костанайца судят за убийство сына

Семейная трагедия стала причиной судебного разбирательства. В совершении особо тяжкого преступления обвиняется 74-летний житель Костаная.
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Согласно обвинению, поздним вечером 26 июня этого года к Владиславу Грекову, который работал сторожем на одном из городских предприятий, с требованием о выдаче денег пришел его 30-летний сын. Отец денег не дал, попросил сына уйти, но тот, выпив бутылку пива лег спать прямо на полу.
«27 июня, около 6:30, Греков проснувшись, осознавая, что в ближайшее время прибудут рабочие, начал будить Скидоненко, который проявил агрессию, выразился в его адрес нецензурной бранью, и угрожал Грекову физической расправой. На фоне указанных обстоятельств между Грековым и Скидоненко возник словестный конфликт, который продолжался в течение небольшого времени», — говорится в обвинении.
В обвинении сказано, что Греков в тот момент был в состоянии легкой степени опьянения, что не лишало его возможности адекватно воспринимать происходящее, и отдавать отчет своим действиям. Но, старик взялся за топор. Используя топор с деревянной рукояткой, бытового назначения, нанес с достаточной силой 11 ударов, причинив Скидоненко телесные повреждения в область головы, шеи и надплечья», От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Уже на предварительном слушании дела в уголовном спецсуде пожилой человек вину свою признаёт, и высказывает невыполнимые просьбы.
«Судите меня быстрее, давайте расстрел, да и все. Мне делать нечего на этом свете. Я пойду следом за ним. Была надежда на него, а надежда оказалась обманкой, — сказал обвиняемый Владислав Греков.
Главные разбирательства по делу начнутся в последних числах сентября.
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