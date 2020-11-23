Рассылку на оформление выплаты 42500 распространяют в Сети

Согласно данным Министерства труда и соцзащиты населения РК социальная выплата 42 500 тенге сейчас не назначается, сообщает zakon.kz.

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