Рассылку о новых патрульных авто на трассах прокомментировали в МВД

Председатель Комитета административной полиции МВД Атыгай Арыстанов прокомментировал рассылку в мессенджерах о появлении на казахстанских трассах новых патрульных автомашин со специальными камерами, фиксирующими нарушения водителей, передает Tengrinews.kz.

В мессенджерах рассылают сообщение о предполагаемых патрульных авто с камерами видеонаблюдения на дорогах в Акмолинской области

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК, Арыстанов отметил, что такие патрульные машины разъезжают не только в Акмолинской области, но и по другим регионам.

«Действительно, есть такие патрульные автомашины, которые имеют камеры и, естественно, выявляют нарушения правил дорожного движения. Такие авто есть в Акмолинской области, они на сегодняшний день и в других регионах есть и также используются. В этом направлении и дальше будут использоваться. В сторону Караганды, Кокшетау. Эти машины везде патрулируют», — подтвердил глава комитета МВД на онлайн-брифинге СЦК.

По словам Арыстанова, иногда казахстанские водители сбрасывают скорость при виде патрульного авто, но «когда проезжают мимо, начинают нарушать скоростной решим и давят на газ».

«Я бы хотел обратить внимание водителей: это ваша жизнь. Не только полиции нужно. Это вам нужно. Вы ответственные не только за себя, но и за других водителей на дороге. Вы должны правильно понимать: патрульные машины будут и с камерами, и полиция будет работать, но ваша жизнь, прежде всего, — это ваша жизнь», — добавил Атыгай Арыстанов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.