Рассылку о пропавшем на границе ребенке прокомментировали в МВД

Фото из открытых источников
Рассылку о пропавшем на границе ребенке назвали фейком в Министерстве внутренних дел Казахстана.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Пользователи WhatsApp распространяют сообщение о том, что на границе Казахстана нашли девочку, которую якобы хотели похитить, но бросили на таможне, , передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.
Сообщение о ребенке, пропавшем у пункта таможенного контроля, опровергли в МВД.
«В регионах страны такого факта зарегистрировано не было. Это сообщение фейковое», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сама рассылка также содержит в себе все признаки фейкового сообщения. В тексте не указана ни конкретная местность, в которой нашли ребенка, ни номер, по которому следует обращаться тем, кто узнает девочку по фото.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: