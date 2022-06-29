Рассылку о пропавшем на границе ребенке прокомментировали в МВД

Рассылку о пропавшем на границе ребенке назвали фейком в Министерстве внутренних дел Казахстана.

Пользователи WhatsApp распространяют сообщение о том, что на границе Казахстана нашли девочку, которую якобы хотели похитить, но бросили на таможне, , передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

Сообщение о ребенке, пропавшем у пункта таможенного контроля, опровергли в МВД.

«В регионах страны такого факта зарегистрировано не было. Это сообщение фейковое», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сама рассылка также содержит в себе все признаки фейкового сообщения. В тексте не указана ни конкретная местность, в которой нашли ребенка, ни номер, по которому следует обращаться тем, кто узнает девочку по фото.

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