Рассылку о закрытии городов в Костанайской области прокомментировали полицейские

Полицией начато досудебное расследование по статье 274 часть 4 УК РК «Заведомо ложное распространение информации» по факту рассылки в мессенджере ватсап аудиосообщения о том, что с 29 марта 2020 года якобы закрываются на карантин города Костанай, Лисаковск, Рудный, Тобол, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

В сообщении мужчина предупреждает жителей поселка Ломоносова, Мендыкаринского района, что с указанного числа будут перекрыты все трассы.

В полиции Костанайской области сообщили, что эта информация является фейком. Уже установлен 28-летний мужчина, житель поселка Каскад, Мендыкаринского района, который разослал данное сообщение.

В ведомстве также отметили, что в отношении него начато досудебное расследование.

Это уже четвертый подобный факт, по которым принято процессуальное решение о начале досудебного расследования по статье 274 УК РК. Напомним, что санкция статьи предполагает до трех лет лишения свободы.

Начальник управления местной полицейской службы подполковник полиции Курмет Мажикенов отметил, что передвижения по области не запрещены. В тоже время полиция проводит разъяснительную работу по запрету выезда в карантинные города Нур-Султан и Алматы. Также в связи с тем, что каждый день выявляются новые случаи заражения коронавирусом, полиция призывает население воздержаться от поездок и лишних передвижений. Соблюдение таких мер позволит сохранить здоровье граждан.

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