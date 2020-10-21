Рассылку об убийстве двух человек в аптеке прокомментировали полицейские Костанайской области

В полиции прокомментировали рассылку сообщения в месенджере Ватсап о том, что в Житикаре якобы зарезали двух человек в аптеке, сообщает пресс-служба ДП области.
В отделе полиции Житикарнского района сообщили, что 20 октября 2020 года в дежурную часть поступило сообщение о том, что 53-х летней женщине в одной из аптек 58 летний мужчина нанес ножевые ранения.
На место происшествия выехала следственно – оперативная группа. Полиция установила, что местный житель пришел в аптеку, где работает его знакомая. Он находился в состоянии алкогольного опбянения и нанес несколько порезов потерпевшей.
Женщины была доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение. Его здоровью в настоящее время ничего не угрожает.
Подозреваемый задержан. Уголовное дело по факту покушения на убийства расследуется, проводятся необходимые следственные действий.
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