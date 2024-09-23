Днем 23 сентября в Костанае 40-летний водитель КамАЗа с прицепами, груженными зерном, двигаясь по улице Гашека рассыпал его на проезжую часть.
Кадры инцидента, запечатленные камерой видеонаблюдения центра оперативного управления, показывают, как при повороте на улицу Базовая грузовик теряет устойчивость и зерно разлетелось по проезжей части.
В результате чего произошло столкновение двух автомобилей Ауди и Volkswagen, ехавшие во встречном направлении КамАЗ. Никто не пострадал. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульной полиции. Их быстрая реакция позволила избежать транспортного затора и минимизировать последствия инцидента.
Водителю, создавшему аварийную ситуацию и загрязнившему дорогу, был назначен штраф около 45 тысяч тенге. Водители Ауди и Volkswagen в ДТП разобрались сами.
Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.