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Растаял снег и открылась культура наших людей Костаная

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#вашиновости «Растаял снег и открылась культура наших людей. Как приучить население не сорить в своей стране, следить за чистотой своей Родины? Как законодательно обязать владельцев жилья и квартиросъёмщиков относиться с уважением к труду дворника, к администрации города которая ухаживает за газонами и выделяет деньги на озеленение? Видео снято возле дома 37 в микрорайоне Юбилейный. Нужны камеры и только жесткие штрафы воспитают»,-пишет подписчица. #алаукз #алаутв

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