Растаможка под 10 %. Какие это автомобили?

Под 10 % от таможенной стоимости в Казахстане по ЕТТ можно растаможить новые автомобили повышенной проходимости, то есть внедорожники с объёмом двигателя более 4200 куб. см.

Причём «новые» — значит автомобили в возрасте до 3 лет без привязки к пробегу, передает сайт kolesa.kz

Оформляемая машина должна соответствовать требованиям:

полная масса — менее 5000 кг;

дорожный просвет, предусмотренный производителем, составляет не менее 210 мм;

полноприводная трансмиссия, парт-тайм или постоянный;

количество мест — не более 9, включая водительское.

Стоит учёсть, что это именно пассажирские версии внедорожников, имеющие сиденья или крепления под них, устройства безопасности, остекление для задних рядов и как минимум одну дверь (тоже с окном) для задних пассажиров.

Какие это автомобили?

К примеру, Toyota Land Cruiser 200 с бензиновыми моторами 4.6 и 5.7 л, а также дизельным 4.5 не старше 2020 года выпуска подходит под этот тариф.

Нужно ли будет уплачивать акциз?

Да, акциз 100 тенге за кубик уплачивается для всех автомобилей с объёмом мотора свыше 3 литров. Так, за движок 4608 куб. см (как у Land Cruiser 200) платёж составит 460 800 тенге.

После таможенной очистки и уплаты акциза необходимо внести НДС — 12 %, его рассчитывают с учётом всех совершённых платежей.

Напомним также, что таможенная стоимость включает в себя цену автомобиля, которая указывается в счёте-фактуре, и фактические затраты — расходы на транспортировку авто до границы, погрузка/разгрузка, страховка до пункта пересечения таможенной границы, комиссионные и брокерские услуги, а также сбор за таможенное оформление. Как доказать, что цена в инвойсе не занижена, мы рассказывали в отдельной статье.

В ТНВЭД автомобили, подпадаемые под 10 %, прописаны кодами 8703 24 109 1 (с двигателями внутреннего сгорания).

В Минторговли редакции Kolesa.kz ответили, что когда Казахстан принимал обязательства по вступлению в ВТО и постепенно снижал таможенные пошлины, данный код в товарной номенклатуре отсутствовал и в законодательную базу не попал. Потому все другие авто у нас сегодня растаможиваются по ставке от 15 %.

Внедорожники же с движками более 4200 куб. см рассчитываются по единому таможенному тарифу (ЕТТ), в котором и говорится о 10%-й ставке

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