Растет число трагедий, связанных с использованием газа в Казахстане

В Казахстане растет число трагедий, связанных с использованием сжиженного и природного газа. И этим весьма обеспокоены депутаты мажилиса страны.

Тем более, что по их мнению, безопасность бытового потребления вызывает вопросы. Прежде всего это нарушения эксплуатации газовых баллонов. Их в обороте около 2 млн. Несмотря на нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона зимой в холода возрастают.

«Большая часть баллонов используется еще с советских времен. Их производят соседние страны. Но 40 тысяч за баллон слишком дорого для простого потребителя. Своего производства в Казахстане нет. Газонаполнительные пункты неохотно закупают баллоны, поскольку невозможно обеспечить их возвратность. Авто газозаправочные станции, нарушая все правила, продолжают «разливать газ в тару клиентов», — отмечает депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.

Небезопасным является также использование природного газа домохозяйствами. До 2022 года рынок техобслуживания внутридомового газового оборудования был, по мнению депутатов, искусственно монополизирован и тесно связан с поставщиками газа. По всей стране работала единственная специализированная сервисная компания. Она заключала, продолжила Екатерина Смышляева, формальные договоры с жителями, которые не исполняла. После 2022 года стали образовываться новые сервисные компании. Сейчас на весь Казахстан работает почти 300 организаций.

«Среди причин — дефицит квалифицированных специалистов и отсутствие управляемого спроса. В первом случае — депрофессионализация отрасли. Во втором — элементарное нежелание потребителей заключать договора. Люди говорят, раньше нас «не обслуживали» за тысячу тенге, а сейчас хотят «не обслуживать» за 10. Контроль этих процессов у местных исполнительных органов. При этом функция есть, штрафы есть, а службы нет! Газовые инспекции оптимизированы в кавычках. А точнее, просто уничтожены. Некому контролировать, некому разъяснять», — сказала депутат.

Таким образом, большинство казахстанцев, бесконтрольно пользуются опасным оборудованием. Депутаты считают, что нужно усилить администрирование норм законов, запрещающих заправку бытовых баллонов без соответствующей проверки и технического обслуживания, рассмотреть вопрос государственной поддержки открытия отечественного производства баллонов, восстановить территориальные газовые инспекции и дать возможность обслуживания газового оборудования государственными коммунальными предприятиями.

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