Растет доля погрязших в долгах людей – Токаев о доходах казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил сократить разрыв между доходами казахстанцев, передает zakon.kz.
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«Необходимо увеличить доходы населения и сократить разрыв между доходами людей. Доходы – это главный фактор улучшения благосостояния населения и веры в будущее. К сожалению, в последнее время доходы населения увеличились не за счет улучшения экономики, а за счет социальных трансфертов. Немало людей, которые живут только за счет социальных пособий и пенсии», — отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По его данным, за пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилась с 80 до 67%. А социальные трансферты выросли с 17 до 29%. Опираясь на эти данные, глава государства сделал вывод о том, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета.
«Увеличивается доля людей, погрязших в долгах, и бедных. На сегодня доходы около 1 млн человек не дотягивают даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет. Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это – иллюзия», — сказал Президент РК.
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