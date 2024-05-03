Растет количество молодых алкоголиков в Костанайской области

В Костанайском областном центре психического здоровья среди зависимых от алкоголя растет количество представителей молодого поколения. Если раньше это были люди от 40 лет, а сейчас не редки случаи госпитализации 20-летних пациентов. В связи с этим, в центре даже увеличили количество койко-мест.

У Александра (имя изменено) 3 стадия алкоголизма. Он добровольно прибыл в центр психического здоровья буквально 4 дня назад. От алкоголя он зависим уже 15 лет. По словам мужчины, сейчас он настроен победить свою зависимость, так как из-за нее не смог построить семью, о чем очень сожалеет.

«Алкоголь я начал употреблять с 16 лет, это первые дискотеки, первая, так сказать, свободная жизнь. Сейчас мне 33, до сих пор употребляю. Образ жизни надоел, никакого развития, деградация, и я вот решил. Самостоятельно я не смог, пришлось прибегнуть к медицине. Алкоголь он тормозит человека, зацикливаешься на одном уровне, и так что да посоветую воздержаться от этого или совсем убрать из жизни алкоголь», — рассказывает Александр.

С каждым годом в стенах Костанайского областного центра психического здоровья проходят лечение от алкоголизма всё больше именно молодых людей. Если раньше возраст их пациентов начинался от 40 лет, то сейчас, говорят врачи, зависимость очень помолодела.

«На данный момент, у нас же в отделении есть добровольное лечение, кроме этого есть принудительное лечение. Там, раньше было на 130 койко-мест, сейчас в связи с необходимостью, потому что очень переполнено отделение, поэтому сейчас увеличиваем на 150 койко-мест», — Жасулан Мамиров, и.о. заведующего отделением №2 Костанайского областного центра психологического здоровья.

Психолог Елена Масленикова много лет работает с пациентами, которые тяжело зависимы от алкоголя и наркотиков. Исходя из своего личного опыта, она рассказала, что зачастую молодые люди начинают выпивать в компаниях. Как бы банально это не звучало, ребята не хотят показаться «белой вороной» среди сверстников.

«Ребята не понимают, что происходит в результате употребления алкогольных напитков. Как у нас сейчас модно — пиво, энергетические напитки. Они наносят очень большой вред, потому что психика у подростков не сформирована и зависимость развивается очень быстро», — Елена Масленникова.

В центре есть возможность проходить лечение анонимно. Сейчас такой услугой воспользовался только 1 пациент, которому 30 лет. Врачи также отмечают, что с молодыми людьми работать эффективнее, их лечение происходит быстрее. Да и на повторное лечение они возвращаются гораздо реже, в отличие от возрастных пациентов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.