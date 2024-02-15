Растёт количество ВИЧ-инфицированных в Костанайской области

Как рассказали в Костанайском областном центре СПИД, в нашем регионе, согласно статистике, ВИЧ преимущественно передаётся половым путём. Но по-прежнему есть случаи, когда заражаются инфекцией наркозависимые, используя для инъекций один шприц на всех. Кроме того, есть факты, когда ВИЧ обнаруживают у доноров крови, когда в лаборатории проверяют её на стерильность.

В 2022-ом году было 5 таких случаев.

«В Костанайской области зарегистрировано 2500 людей, живущих с ВИЧ инфекцией. За 2023 год было выявлено 292 случая, заболеваемость составила — 35,1 % на 100 тысяч населения. По гендерному распределению среди мужчин составила 66% и среди женщин — 34%. По путям передачи: половой составил 70%, и парентеральный, при употреблении инъекционных наркотиков составил 29%»,- сообщила врач-эпидемиолог Костанайского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Динара Есентаева.

Эпидемиолог также отметила, что выявлять ВИЧ-инфекцию стали чаще ещё и потому, что увеличился охват населения скринингами. Узнать свой ВИЧ-статус может каждый гражданин Казахстана абсолютно бесплатно. В Костанае есть необходимое лабораторное оборудование, чтобы результат был известен в течение 40-ка минут.

«У нас суточная мощность это 1500-2000 проб в день, то есть это только ВИЧ. Лаборатория на самом деле очень хорошо укомплектована, есть резервное оборудование, есть Т-системы разного, разных видов, то есть в любой момент мы можем диагностировать большие партии тестов, без убытка во времени, без задержек», — говорит врач лабораторной диагностики Костанайского областного центра по профыилактике и борьбе со СПИД Юлия Феофилактова.

Стоит отметить, что в центре сохраняется полная анонимность. Можно не называть имен, не предоставлять личные данные и придумать личный код для дальнейшей сдачи анализов.

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