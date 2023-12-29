Растёт заболеваемость вирусным геппатитом А в Костанайской области

Жители области стали чаще болеть гепатитом А — это инфекция, вызывающая воспаление печени. Обычно пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период. В этот время как отмечают специалисты, иммунитет у людей ослаблен, поэтому риск заразиться увеличивается.

За этот год в области отмечается значительный рост заболеваемости, гепатит А был выявлен у 16 человек. Годом раннее был лишь один случай.

«Гепатит А — это разновидность гепатитов, которые передаются фекально-оральным путем передачи, то есть источником инфекции является больной человек. Единственной мерой защиты является специфическая вакцинация. В РК вакцинация проводится детям за счет местного бюджета, вакцинируются дети двукратно с интервалом в 6 месяцев», — говорит руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Айгерим Калиева.

Геппатит А также называют болезнью грязных рук. Поэтому в предупреждении распространения болезни первое место занимает личная гигиена. Врачи отмечают, что начальные симптомы могут показаться банальной простудой.

«Сначала идет температура — 38,39 градусов. Пациенты отмечают вялость, сонливость, отсутствие аппетита. Затем уже отмечается желтуха, кожа и склеры начинают желтеть, моча темнеет, и осветленный стул. Когда уже пациент желтеет, уже мы думаем о желтухе, сначала инфекция идет как ОРЗ», — говорит врач-инфекционист поликлиники №1 Айман Нурпеисова.

Продолжает в регионе расти цифра по заболеваемости корью. На сегодня уже выявлено 208 случаев. Большая часть заболевших непривитые дети.

«Корь — высококонтогеозное заболевание, которое поражает всех непривитых людей. Например если в коллективе, в группе будет 10 не привитых человек, и один из низ заболеет, то остальные девять — 99% тоже заболеют. Корь опасна своими осложнениями», — говорит врач.

В департаменте СЭК отмечают, что продолжается дополнительная иммунизация против кори детей от 6 до 11 месяцев, и от 2 до 5 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.